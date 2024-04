Mufasa: Il Re Leone, le prime immagini del film live-action Disney

Un cucciolo di leone, solo e circondato da una terra aspra e cupa, osserva all’orizzonte le Terre del Branco. Nel corso dell’incontro annuale con gli azionisti, Disney ha mostrato in un filmato la prima immagine di Mufasa: Il Re Leone, il prequel del live-action del 2019 Il re leone, a sua volta adattamento in CGI dell’omonimo classico d’animazione del 1994. I dettagli della trama del nuovo live-action, diretto dal regista e sceneggiatore premio Oscar Barry Jenkins e atteso nelle sale entro la fine del 2024, sono ancora scarsi, ma presumibilmente il film esplorerà l’infanzia di Mufasa e si concentrerà sul rapporto con il fratello Scar, suo futuro assassino. Nel film in lingua originale, Aaron Pierre presterà la voce a Mufasa, Kelvin Harrison Jr. a Scar, Seth Rogen a Pumbaa, Billy Eichner a Timon, John Kani a Rafiki e Penny Johnson Jerald a Sarafina. Nel film dovrebbe comparire anche il personaggio di Kiara, la figlia di Simba e di Nala.

UN VERO RE PER LE TERRE DEL BRANCO

Nel 2022, durante l’evento D23, Barry Jenkins aveva annunciato ufficialmente Mufasa: Il Re Leone e aveva mostrato in anteprima un filmato esclusivo. Nella clip, Rafiki raccontava ai cuccioli la storia di Mufasa, rimasto orfano di madre e di padre. Prima di essere incoronato re delle Terre del Branco, Mufasa aveva vissuto innumerevoli avventure e superato molteplici ostacoli: “In questo luogo è nato un leone senza una goccia di nobiltà nel sangue. È il leone che ha cambiato le nostre vite per sempre”. Un’anticipazione decisamente significativa della prima immagine del live-action, dove Mufasa scruta il futuro regno che una volta diventato sovrano mostrerà al figlio Simba: "Un giorno tutto questo sarà tuo". A differenza dell’erede, però, Mufasa non ha nessun mentore nella propria vita, e dovrà contare soltanto sulle proprie forze per governare il branco e diventare un forte leader.