Max Pezzali, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Dopo gli show di Torino, il 19 giugno Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In seguito, l’artista continuerà il tour esibendosi a Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e infine Milano con il doppio appuntamento allo stadio San Siro
Dopo il primo spettacolo allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sabato 13 e domenica 14 giugno Max Pezzali sarà protagonista di un doppio appuntamento a Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
max pezzali a torino, la possibile scaletta
Ad aprile il cantautore ha girato l’Europa con il tour Max Forever goes to Europe esibendosi in varie città: da Londra a Madrid. Dopo la conclusione della tournée, l’artista ha dichiarato: “Due settimane intense piene di emozioni, scoperte e incontri. Porto con me ogni istante e quella sensazione speciale di sentirsi ovunque accolti come a casa, travolti da un affetto e un legame senza confini”. Dopo la prima data a Lignano Sabbiadoro, il 13 e il 14 giugno l’artista salirà sul palco dell’Allianz Stadium, questo l’indirizzo: corso Gaetano Scirea, 50, 10151, Torino. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, i due concerti avranno inizio alle ore 21.00.
Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici: dai grandi successi degli 883 a quelli della carriera solista. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data di Lignano Sabbiadoro:
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Ci sono anch’io
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d’amore
- La regina del celebrità
- Nella notte
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo straordinario percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Tieni il tempo
- Con un deca
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Dopo gli show di Torino, il 19 giugno Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In seguito, l’artista (FOTO) continuerà il tour esibendosi a Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e infine Milano con il doppio appuntamento allo stadio San Siro. Questo il calendario completo:
- 19 giugno 2026 - Stadio Maradona di Napoli
- 23 giugno 2026 - Stadio Olimpico di Roma
- 24 giugno 2026 - Stadio Olimpico di Roma
- 27 giugno 2026 - Stadio Dall'Ara di Bologna
- 28 giugno 2026 - Stadio Dall'Ara di Bologna
- 1 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 2 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 5 luglio 2026 - Stadio San Nicola di Bari
- 8 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 9 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 11 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
- 12 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
Inoltre, a fine anno Max Pezzali sarà protagonista di sei appuntamenti live all’Unipol Dome di Milano. Spettacoli in programma il 22, il 23, il 26, il 27, il 29 e il 30 dicembre 2026.
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