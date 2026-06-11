Max Pezzali, la possibile scaletta dei concerti a Torino

max pezzali a torino, la possibile scaletta

Ad aprile il cantautore ha girato l’Europa con il tour Max Forever goes to Europe esibendosi in varie città: da Londra a Madrid. Dopo la conclusione della tournée, l’artista ha dichiarato: “Due settimane intense piene di emozioni, scoperte e incontri. Porto con me ogni istante e quella sensazione speciale di sentirsi ovunque accolti come a casa, travolti da un affetto e un legame senza confini”. Dopo la prima data a Lignano Sabbiadoro, il 13 e il 14 giugno l’artista salirà sul palco dell’Allianz Stadium, questo l’indirizzo: corso Gaetano Scirea, 50, 10151, Torino. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, i due concerti avranno inizio alle ore 21.00.

Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici: dai grandi successi degli 883 a quelli della carriera solista. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data di Lignano Sabbiadoro:

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell’amico / Disco Inferno

L’universo tranne noi

Ci sono anch’io

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d’amore

La regina del celebrità

Nella notte

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo straordinario percorso / Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca