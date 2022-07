Olivia Rodrigo e Natalie Imbruglia hanno cantato "Torn" insieme

Olivia Rodrigo è stata raggiunta da una collega senior, la mitica Natalie Imbruglia, per esibirsi assieme sul palco del concerto a Londra della giovane popstar, tenutosi mercoledì scorso, il 6 luglio. Le due cantanti hanno eseguito un duetto a sorpresa della hit anni Novanta di Imbruglia, il tormentone “Torn”. "Lei è la cantante più fantastica che “ci sia, ha detto Olivia Rodrigo presentando la sua guest star speciale. “Canta una delle mie canzoni preferite di tutti i tempi”, ha aggiunto mentre stava facendo il proprio ingresso la cantautrice classe 1975, australiana (di Sidney) ma naturalizzata britannica. Ed ecco entrare in scena Natalie Imbruglia, che ha cominciato a intonare la prima strofa e il ritornello di "Torn", con la giovane collega che si è unita a lei per il resto della canzone. Al termine del brano, la giovane leva del pop si è inchinata ai piedi di Imbruglia, in un gesto che dimostra stima e devozione per un mostro sacro del genere musicale a cui Rodrigo si è votata. "È stato incredibile", ha detto ai fan riunitisi all’Eventim Apollo, una location da 5.000 posti, come fa sapere il giornalista specializzato in musica Mark Savage sulla BBC. Potete guardare il video del duetto tra Olivia Rodrigo e Natalie Imbruglia nel video che trovate in fondo a questo articolo, postato su Twitter dallo stesso Mark Savage della BBC.

Chiunque non faccia parte dei Millenials e della Gen Z (ed è nato invece un po’ prima) non ha certo bisogno di presentazioni per quanto riguarda “Torn”. Questa canzone originariamente è stata inclusa nell'album di debutto di Natalie Imbruglia, intitolato “Left Of The Middle” e pubblicato nel 1997. Ossia sei anni prima della nascita di Olivia Rodrigo. In una delle sue Stories su Instagram, Imbruglia ha ringraziato la "folla straordinaria" e ha definito "magica" l'esperienza del duetto con Rodrigo. Questo duetto speciale è arrivato pochi giorni dopo che Olivia Rodrigo ha cantato una cover improvvisata di “Torn” in un bar di Manchester, dopo un concerto in città, rendendo immediatamente virale il video ripreso e poi postato sui social da chi si trovava nel locale durante quell’eccezionale performance.

Questa non è la prima volta che la star viene raggiunta sul palco da qualche artista che ammira. Per esempio il mese scorso è toccato a Lily Allen, che si è unita a Rodrigo sul palco del festival di Glastonbury per eseguire assieme “F You”, brano di Allen che le due hanno voluto dedicare in maniera provocatoria ai giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti, che il giorno prima avevano ribaltato il diritto costituzionale all'aborto. "Così tante donne e ragazze moriranno a causa di questa [decisione] e volevo dedicare questa canzone ai cinque membri della Corte Suprema che alla fine della giornata ci hanno mostrato che non gliene frega un **** della libertà", ha detto la musicista 19enne.

Un successo strepitoso quello che ha travolto Olivia Rodrigo: l'attrice Disney è stata catapultata al successo globale, ottenendo numerosi Grammy Award e posizionandosi in cima alle classifiche, con la bellezza di 385 milioni di stream nella sua prima settimana su Spotify, come riporta Mark Savage della BBC.

Diciamo che ultimamente Olivia Rodrigo sta collezionando duetti da chapeau. Durante la tappa nordamericana del suo Sour tour è stata raggiunta anche da Alanis Morissette per cantare assieme la cover di “You Oughta Know” a Los Angeles. A Toronto, invece, è stata la volta di Avril Lavigne, per una cover della sua hit “Complicated”. E quella stessa “Complicated” di Lavigne è rimasta nella scaletta del live londinese di giovedì sera, insieme a tutte le 11 tracce dell’album di debutto di Olivia Rodrigo, uscito nel 2020 con il titolo di “Sour”.

La prima volta di Rodrigo in versione live



Olivia Rodrigo non si era mai esibita in concerto da quando il suo primo e per ora unico album, "Sour", è stato pubblicato nel maggio 2020, complice la pandemia che ha bloccato ogni evento live.

“I suoi primi spettacoli ai festival a volte tradivano la sua mancanza di esperienza”, nota Mark Savage in un articolo apparso in queste ore sul sito della BBC. “Ma la star ha fatto passi da gigante”, aggiunge Savage. “Con una presenza scenica disinvolta e una facile chimica con la sua band tutta al femminile - che si appoggia ai riff pop-punk di successi come ‘Brutal’ e ‘Good 4 U’”, continua l’esperto musicale della BBC.



Sottolinea che a volte le canzoni sono “appena udibili al di sopra del coro dei fan (per lo più adolescenti) che gridano a squarciagola le parole”, a dimostrazione del fatto che Olivia Rodrigo con poche dimostrazioni del suo talento (un solo album in studio) è già entrata nell’Olimpo delle divinità musicali.



“Drivers License” è la hit che fa esplodere i fan



A fare strepitare letteralmente i fan è la hit “Drivers License”, quella che ha decretato l’enorme successo di Rodrigo.

“Alla fine della canzone, abbandona il microfono, permettendo al pubblico di completare il ritornello finale mentre lei lo accompagna con accordi sommessi sul suo pianoforte a coda”, racconta Mark Savage.



"Ho scritto quella canzone letteralmente piangendo nel mio soggiorno", ha detto la popstar al pubblico. "Non avrei mai pensato in un milione di anni che un pubblico tutto esaurito a Londra me lo avrebbe cantato, quindi grazie".