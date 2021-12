Olivia Rodrigo, tutte le date del Sour Tour sono sold out

Un successo strepitoso in pochissimo tempo. La giovane cantante e attrice ha parlato del sold out registrato dalla tournée che la vedrà protagonista il prossimo anno, tra le città coinvolte anche Milano .

Olivia Rodrigo: “Questo è il mio primo vero tour”

Nelle scorse ore Olivia Rodrigo, classe 2003, ha scritto un post ai fan sul profilo Instagram che vanta più di venti milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, servizi fotografici e momenti di relax con gli affetti più cari.

La voce di Drivers License ha comunicato il sold out del Sour Tour che prenderà avvio a San Francisco nel mese di aprile per poi giungere anche in Europa.