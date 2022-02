Olivia Rodrigo, il trailer e la data di uscita del film sulla cantante

Musica

Lil Nas X, Olivia Rodrigo e i BTS hanno dominato la trentottesima edizione degli MTV Video Music Awards con tre vittorie ciascuno, il premio Video of the Year è andato a Montero (Call Me By Your Name) del rapper statunitense. LA GALLERY

Lil Nas X è stato il grande protagonista della serata grazie alla vittoria nella categoria Video of the Year per Montero (Call Me By Your Name), alla quale si sono aggiunte quelle come Best Direction e Best Visual Effects