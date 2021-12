Olivia Rodrigo condivide il video di una canzone scritta a 5 anni

Olivia Rodrigo canta “The Bels”

approfondimento

Per le Feste di Natale, la cantante e attrice statunitense Olivia Rodrigo – classe 2003 - ha pensato di fare un grazioso regalo ai suoi fan che ogni giorno la seguono sui social. Un pensiero che rimanda alle sue radici, a quando già da piccola la passione per la musica e per il canto erano evidenti. Su Instagram è apparso infatti un post di auguri, con la foto di una piccola Olivia in abiti natalizi e microfono in mano, ma anche una breve clip audio in cui la pop star canta “The Bels”, canzone che poi rivelerà essere la prima scritta, a soli 5 anni. Un percorso da vera “songwriter”, direbbero oltreoceano (in italiano “cantautrice”), incominciato con una traccia semplice ma ritmata, che mostra già tutto il groove della piccola cantante, insieme ad un testo per nulla banale se si considera l’età della sua autrice. “Ho ho ho ho ho, wait for the bells/Wait for the bells on Santa’s sleigh to ring … Red and green as a Christmas queen/Make the holiday special to me” (in italiano “Ho ho ho ho ho, aspetta le campane/Aspetta che le campane suonino sulla slitta di Babbo Natale … Rosso e verde come una regina di Natale/Fai la vacanza speciale per me”).