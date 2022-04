Grammy Awards 2022, Olivia Rodrigo ha rotto un premio sul red carpet

approfondimento

Olivia Rodrigo, le foto dell'artista vincitrice di tre Grammy Awards

Nel corso della serata Olivia Rodrigo ha portato a casa ben tre premi trionfando nelle categorie Best New Artist, Best Pop Solo Performance e Best Pop Vocal Album. Al termine della cerimonia, come rilanciato da People, l’artista si è concessa alle foto di rito sul red carpet quando una statuetta le è sfortunatamente scivolata a terra.