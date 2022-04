Grammy, Jon Batiste protagonista, premi a Olivia Rodrigo e Silk Sonic

Musica

Tutte le nomination ai Grammy Awards 2022. FOTO

Chi trionferà nella notte dei Grammy Awards 2022? Da Taylor Swift a Selena Gomez passando per i Coldplay e Ariana Grande, ecco i nomi degli artisti candidati nelle principali categorie della sessantaquattresima edizione dell’evento musicale

Song of The Year: Bad Habits di Ed Sheeran, A Beautiful Noise di Alicia Keys & Brandi Carlile, drivers license di Olivia Rodrigo, Fight For You di H.E.R., Happier Than Ever di Billie Eilish, Kiss Me More di Doja Cat Featuring SZA, Leave The Door Open dei Silk Sonic, Montero (Call Me By Your Name) di Lil Nas X, Peaches di Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon e Right On Time di Brandi Carlile

Record Of The Year: Still Have Faith In You degli ABBA, Freedom di Jon Batiste, I Get A Kick Out Of You di Tony Bennett e Lady Gaga, Peaches di Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon, Right On Time di Brandi Carlile, Kiss Me More di Doja Cat Featuring SZA, Happier Than Ever di Billie Eilish, Montero (Call Me By Your Name) di Lil Nas X, drivers license di Olivia Rodrigo, Leave The Door Open dei Silk Sonic