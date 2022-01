Grammy Awards, la cerimonia sarà il 3 aprile a Las Vegas

C'è una data e una location per la prossima cerimonia di premiazione dei Grammy. I più prestigiosi Awards dedicati alla musica si terranno il 3 aprile e Las Vegas. La cerimonia era inizialmente prevista per fine gennaio a Los Angeles, ma è stata rinviata a causa dell'aumento dei contagi Covid per la variante Omicron.

Prima volta a Las Vegas

approfondimento

I premi si terranno una settimana dopo gli Oscar, previsti il 27 marzo, e si svolgeranno a Sin City per la prima volta. L'evento si terrà alla MGM Grand Garden Arena e sarà presentato da Trevor Noah. Il bandleader del The Late Show with Stephen Colbert, Jon Batiste, è in testa con undici candidature.