"An evening with Silk Sonic", primo album del duo Mars e .Paak

Funky, Groovy, Seventy e tanto, tantissimo stile. Benvenuti nel mondo dei Silk Sonic, progetto musicale made in Bruno Mars e Anderson .Paak dove non c'è nostalgia del passato ma le sfumature contemporanee si fondono perfettamente nel sound dei favolosi anni Settanta. Ecco "An evening with Silk Sonic", primo album di un duo nato da una semplice proposta: facciamo qualcosa? Un'icona hip hop e un interprete da dischi di diamante, insieme.

Chi sono i Silk Sonic

approfondimento

Bruno Mars e Anderson Paak formano una band, Silk Sonic

L’idea della collaborazione è iniziata nel 2017 quando Anderson .Paak e Bruno Mars sono andati in tour insieme per le date europee del 24K Magic World Tour. Una jam session notturna sulla strada ha scatenato subito la chimica tra di loro. Poco prima che il mondo entrasse in quarantena, Bruno ha chiamato Anderson: "Ricordi quell'idea che abbiamo avuto nel 2017? Facciamola". Una sessione in studio si è trasformata in una collaborazione di mesi, culminata nella "setlist of doom". Il leggendario Bootsy Collins ha battezzato Silk Sonic ed è arrivato come "ospite speciale" per An Evening With Silk Sonic, il loro album di debutto.

I Silk Sonic sono nati il 5 marzo 2021. In meno di un mese, il loro singolo di debutto "Leave The Door Open" ha superato 230 milioni di stream, attualmente ha superato 1,2 miliardi di stream e il video ha oltre 408 milioni di visualizzazioni.