Bruno Mars e Anderson Paak formano una band, Silk Sonic

✨We locked in and made an album. The band’s called Silk Sonic. First song drops next Friday 3/5.✨ pic.twitter.com/kzCQ3f7NRa

Le parole di Bruno Mars “ We locked in and made an album ” collegano proprio questa nuova fatica discografica alla pandemia. Chissà se lui e il rapper Anderson Paak avrebbero collaborato comunque, anche se non fossero stati “locked in”, appunto.

WE MADE AN ALBUM!! YALL GET THE FIRST SONG NEXT FRIDAY 3/5!! ROCKET EMOJIS AND ALL THAT!!! @BrunoMars @Bootsy_Collins pic.twitter.com/pLCunbYdGH

Bruno Mars e Anderson Paak

approfondimento

Anderson Paak: tutto sul suo album Oxnard

Bruno Mars è celebre soprattutto per i singoli Just the Way You Are, Grenade e The Lazy Song dall’album di debutto, Doo-Wops & Hooligans (2010) , e Locked Out of Heaven, When I Was Your Man e Treasure dal secondo disco, Unorthodox Jukebox (2012).



Anderson Paak è diventato un’altro grande nome della musica contemporanea grazie ai dischi Lovejoy e O.B.E. Vol.1 del 2012 (pubblicati sotto il nome di Breezy Lovejoy), Venice del 2014 (sotto il nome di Anderson .Paak) e il quarto album in studio, Malibu (2016, nominato come Miglior album Urban Contemporary ai Grammy Awards). Anche Oxnard e Ventura, dischi usciti nel 2018 e nel 2019, lo consacrano a nome importante della scena rap, rhythm and blues, funk e hip hop, con venature di soul.