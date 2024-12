Puff Daddy, ex collaboratrice accusa: "Quasi spinta giù dal balcone"

Nuove accuse per Puff Daddy. La stilista Bryana Bongolan, che aveva collaborato con il rapper e produttore in una serie di progetti di design, compresi una linea di abbigliamento e la copertina di un album, l'ha accusato di averla molestata e tenuta sospesa dal balcone al 17esimo piano dell’appartamento della sua ex fidanzata Cassie Ventura. L’aggressione sarebbe avvenuta nel settembre 2016. Secondo l’accusa, Sean Combs sarebbe entrato in casa mentre le due donne dormivano, avrebbe afferrato Bongolan e l’avrebbe messa “con le spalle contro il suo petto”. Mentre lei “urlava di essere lasciata in pace”, P. Diddy le avrebbe palpeggiato i seni e l’avrebbe spinta sulla ringhiera del balcone. La stilista avrebbe tentato invano di liberarsi ma sarebbe stata infine salvata da Ventura che, svegliata dal rumore, avrebbe riferito al rapper che in casa si trovava anche l’allora compagna di Bongolan. Combs avrebbe allora sbattuto l'ex collaboratrice sui mobili da giardino del balcone. Per lei, l’episodio rappresenterebbe l’emblema di un rapporto professionale fatto di “terrore e abusi”. Durante un viaggio, Puff Daddy sarebbe diventato “aggressivo” e le avrebbe somministrato a forza una droga, probabilmente ecstasy. “Sono il figlio di puttana del diavolo. Non hai idea di cosa potrei farti. Potrei ucciderti”, le avrebbe detto invece durante un servizio fotografico. Bongolan sarebbe anche stata testimone della relazione tossica tra Combs e Ventura, testimoniata peraltro da un video del 2016 dove il rapper prendeva a calci in un hotel l’ex fidanzata. Secondo l'ex collaboratrice, il rapper avrebbe lanciato un grande coltello da cucina in direzione di Ventura, che per legittima difesa avrebbe a sua volta rispedito al mittente l'oggetto. Ora Bongolan ha chiesto un risarcimento di 10 milioni di dollari di danni emotivi. Finora, il team di legali di Puff Daddy ha negato ogni accusa.