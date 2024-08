Paris Hilton, un incendio ha distrutto la sua roulotte sul set

Paris Hilton ha condiviso alcuni post allarmanti in merito all’incendio che ha distrutto la sua roulotte sul set di Bad Bitch Academy, il video del suo nuovo singolo.

Le parole di Paris Hilton sull’incendio

"Purtroppo oggi è scoppiato un incendio accidentale nella mia roulotte sul set del mio ultimo video musicale", ha scritto l'ereditiera in una Instagram story, condividendo una foto della roulotte carbonizzata. "Per quanto straziante sia, sono così grata che tutti siano al sicuro e sono incredibilmente grata per lo straordinario supporto che ho intorno a me”.

La cantante di Stars Are Blind ha continuato taggando la regista del video, Hannah Lux Davis, che ha condiviso il pensiero di Paris: "Giornata folle. Sono così grata che tutti fossero al sicuro”. Tra i tag anche quelli a Meghan Trainor, con cui ha collaborato al suo singolo precedente, Chasin, a Heidi Klum e Lance Bass (che, non avendo un legame ufficiale col videoclip, ne saranno presumibilmente i protagonisti).

In un altro post, Hilton ha scritto: "Non come mi aspettavo che andassero le riprese del mio video musicale per Bad Bitch Academy", insieme a una foto di diversi oggetti bruciacchiati che sembrano essere stati portati in salvo dal trailer. Più tardi, ha pubblicato una sua foto con Heidi Klum durante un party scintillante (probabilmente la festa di chiusura del video) con la didascalia: "Lo spettacolo deve continuare". La stessa modella ha ricondiviso il post della popstar, con l'emoji delle mani in preghiera, e ha pubblicato diversi video e foto dello stesso evento con Hilton, Bass e Simon Rex.

Al momento, le cause dell'incendio non sono state rese note.