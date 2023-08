Heidi Klum, lo stile mediterraneo in vacanza a Capri con Tom Kaulitz

Heidi Klum è una delle celebrity più affezionate al Belpaese dove torna appena ha un momento libero nella sua agenda fitta di impegni. Dopo le mini vacanze a Como e a Pisa dei mesi di giugno e luglio, Klum ha deciso di fermarsi un po' più a lungo a Capri facendo coincidere la sua permanenza col quarto anniversario di nozze con Tom Kaulitz . La meta per celebrare la ricorrenza non è scelta a caso: la top model ha sposato il cantante dei Tokyo Hotel proprio sull'isola azzurra nel 2019 e il party di nozze è ancora nella memoria di tutti i fan della coppia che continuano a sognare con le immagini del loro wedding day da favola. La love story tra i due, una delle coppie più affiatate dello showbiz, va a gonfie vele , come provano le foto che descrivono i momenti più belli della vacanza a Capri, un soggiorno all'insegna de l buon cibo e delle bellezze del Mediterraneo . Klum e sempre sorridente accanto al marito trentatreenne o mentre posa con vassoi di frutta fresca e pomodori , simboli tipicamente italiani. La modella, anche volto della tv, si fa prendere in braccio dal marito per scattare foto divertenti in un limoneto e sotto al post scrive: " È sempre bello tornare qui ".

Klum icona di stile vacanziero

Heidi Klum, attentissima alla moda, sta facendo sfoggio di una serie di look vacanzieri selezionati con attenzione per immergersi con stile nel contesto esuberante dell'isola di Capri, cuore pulsante e glamour dell'estate italiana.

La neo-cinquantenne ha messo in valigia una serie di capi e accessori che possono essere considerati dei veri must-have della bella stagione. Maxi abiti stampati, completi con top in crochet, bikini a fantasia vivace, sandali infradito bassi, cappelli di paglia con i bordi sfrangiati e la falda larga. Non si può fare altro che prendere spunto dallo stile della tedesca che non perde occasione di ricordare che anche in vacanza non perde di vista le buone abitudini. Seguace da sempre di uno stile di vita sano, sotto a uno scatto in cui esibisce il suo fisico statuario in costume da bagno, la modella scrive: “Assicurati di mangiare la tua frutta”. L'Italia sembra essere il posto migliore dove coniugare dovere e piacere.