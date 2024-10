Unstoppable, il trailer del biopic con Jennifer Lopez

TUTTO SUL FILM

Il film Unstoppable segna il debutto alla regia di William Goldenberg, vincitore nel 2013 del Premio Oscar per il Miglior montaggio per il film Argo di e con Ben Affleck e candidato nella stessa categoria per Insider – Dietro la verità, Seabiscuit – Un mito senza tempo, Zero Dark Thirty e The Imitation Game. Basata sul libro di Anthony Robles e Austin Murphy Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion, è firmata da Eric Champnella, Alex Harris e John Hindman. Lo stesso Robles compare nel film come “la controfigura di Anthony Robles”, dal momento che esegue mosse di wrestling e stunts. Il wrestler è inoltre uno dei produttori della pellicola, prodotta dalla casa di produzione Artists Equity di Affleck e Matt Damon.