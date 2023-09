Ashton Kutcher e Mila Kunis: scuse per sostegno a Danny Masterson

In un video su Instagram la coppia chiede scusa e chiarisce che le lettere che chiedevano clemenza "erano destinate a essere lette dal giudice e non a minare la testimonianza delle vittime o a traumatizzarle ulteriormente in alcun modo. Non vorremmo mai farlo, e ci dispiace se è successo”. A Los Angeles un giudice giovedì scorso ha condannato Masterson a 30 anni di prigione per aver stuprato due donne nel 2003. In un video pubblicato su Instagram, Kutcher e Kunis hanno detto di essere dispiaciuti per il dolore che potrebbero aver causato con le loro lettere, che sono state rese pubbliche venerdì. Kutcher ha spiegato che la famiglia di Masterson li ha contattati lo scorso maggio dopo che l'attore è stato condannato per gli stupri e ha chiesto loro di scrivere lettere che descrivessero "la persona che abbiamo conosciuto per 25 anni”. I documenti sono stati pubblicati online da The Hollywood Reporter e da altri magazine. Kutcher ha descritto Masterson, oggi 47enne, come un uomo che trattava le persone "con decenza, uguaglianza e generosità", queste le sue parole scritte nella lettera datata 27 luglio 2023. Kunis nella sua lettera alla giudice della Corte Superiore di Los Angeles, Charlaine F Olmedo, ha chiamato Masterson "un eccezionale modello di attore e amico" e una "straordinaria figura di fratello maggiore". La sopracitata giudice della Corte Superiore di Los Angeles ha emesso il 7 settembre 2023 la sentenza a 30 anni di carcere per Masterson dopo aver ascoltato le dichiarazioni delle donne e le richieste di equità da parte degli avvocati della difesa. In fondo a questo articolo trovate il video in cui Ashton Kutcher e Mila Kunis chiedono scusa per le lettere di sostegno a Danny Masterson.

Chi è Danny Masterson



Masterson ha recitato insieme ad Ashton Kutcher, Mila Kunis e Topher Grace in That '70s Show dal 1998 al 2006, per tutto il periodo in cui la serie è andata in onda.

Si era riunito con Kutcher nella serie comica di Netflix The Ranch nel 2016, ma è stato cancellato dallo show quando è emersa l'indagine del dipartimento di polizia di Los Angeles l'anno successivo.

Nato il 13 marzo 1976 a Albertson, New York, Danny Masterson è noto principalmente per il suo ruolo nella serie televisiva That '70s Show dove ha interpretato il personaggio di Steven Hyde. La serie è stata una delle sitcom di maggior successo dell'epoca.

Oltre al suo ruolo in That '70s Show, Masterson è apparso in diverse altre produzioni televisive e cinematografiche.

Prima di That '70s Show, ha recitato in Beethoven 2 di Rod Daniel (1993), in Mariti imperfetti (Bye Bye Love), regia di Sam Weisman (1995), in Face/Off - Due facce di un assassino di John Woo (1997), in Safe Sex - Tutto in una notte di George Huang (1997), in Star Kid (1997), in Too Pure (1998), in The Faculty di Robert Rodriguez (1998), in Wild Horses di Soleil Moon Frye e Meeno Peluce (1998).

Nel 2007 ha recitato nel film Smiley Face di Gregg Araki e in You Are Here. l’anno seguente in Capers e Yes Man di Peyton Reed; nel 2009 in Wake di Ellie Kanner, Made for Each Other di Daryl Goldberg e The Bridge to Nowhere. Al 2016 risalgono le sue interpretazioni nei film Hot Bot di Michael Polish e Urge di Aaron Kaufman.





Di seguito potete guardare il video in cui Ashton Kutcher e Mila Kunis chiedono scusa per le lettere di sostegno a Danny Masterson.