Watson, il cast della serie tv stasera in tv. FOTO

Peter Mark Kendall è il Dottor Stephens Croft e il Dottor Adam Croft. Fratelli gemelli identici, nonché specialisti in malattie infettive e in medicina funzionale, si distinguono perché il primo, laureato alla Johns Hopkins University, è un solitario maniaco del lavoro, mentre il secondo, che ha frequentato la Boston University, è un vero logorroico