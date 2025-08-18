Watson, trama e cast della serie tv mistery in tv dal 19 agosto

Basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle, la serie tv che si divide tra la risoluzione di problemi medici e investigazioni prende il via sei mesi dopo la morte del detective Sherlock Holmes per mano di Moriarty alle Cascate Reichenbach, in Svizzera. Ora il dottore, investigatore e veterano di guerra John Watson (Morris Chestnut), deve caversela da solo. Riprende quindi la sua carriera medica come direttore della Holmes Clinic a Pittsburgh, in Pennsylvania, una struttura specializzata nel trattamento di malattie rare. Quando scopre che Moriarty è ancora vivo, però, capisce di non poter più scappare dal passato che lo tormenta.