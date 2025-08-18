Watson, trama e cast della serie tv mistery in tv dal 19 agosto

Introduzione
Martedì 19 agosto su Canale 5 debutterà la serie tv Watson, che ha già ricevuto numerosi consensi negli Stati Uniti e che è già stata riconfermata per una seconda stagione.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
Basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle, la serie tv che si divide tra la risoluzione di problemi medici e investigazioni prende il via sei mesi dopo la morte del detective Sherlock Holmes per mano di Moriarty alle Cascate Reichenbach, in Svizzera. Ora il dottore, investigatore e veterano di guerra John Watson (Morris Chestnut), deve caversela da solo. Riprende quindi la sua carriera medica come direttore della Holmes Clinic a Pittsburgh, in Pennsylvania, una struttura specializzata nel trattamento di malattie rare. Quando scopre che Moriarty è ancora vivo, però, capisce di non poter più scappare dal passato che lo tormenta.
IL CAST E I PERSONAGGI
- Morris Chestnut (Rosewood e The Resident) è il Dottor John Watson. Genetista clinico, applica ai casi il ragionamento deduttivo imparato negli anni di lavoro con Sherlock Holmes.
- Eve Harlow è la Dottoressa Ingrid Derian. Neurologa, ha però un passato oscuro e un rapporto difficile con i colleghi, con i quali mantiene un atteggiamento duro e applica metodi discutibili.
- Peter Mark Kendall è il Dottor Stephens Croft e il Dottor Adam Croft. Fratelli gemelli identici, nonché specialisti in malattie infettive e in medicina funzionale, si distinguono perché il primo, laureato alla Johns Hopkins University, è un solitario maniaco del lavoro, mentre il secondo, che ha frequentato la Boston University, è un vero logorroico.
- Ritchie Coster è Shinwell Johnson. L'ex criminale londinese, che già conosceva Holmes e Watson, lavora in clinica come assistente amministrativo e vanta contatti molto utili.
- Inga Schlingmann è la Dottoressa Sasha Lubbock. Specialista in reumatologia e immunologia, si divide tra i genitori biologici cinesi e la famiglia adottiva americana.
- Rochelle Aytes è la Dottoressa Mary Morstan. Noto chirurgo della East Coast e moglie separata di Watson, lavora comunque con l'ex.
- Altri interpreti sono Randall Park nel ruolo del professor James Moriarty, Kacey Rohl nel ruolo di Hannah Burke, Nat Faxon nel ruolo di Hobie McSorley, Kiera Allen nel ruolo di Gigi Grigoryan, Beatrice Schneider nel ruolo di Gigi, Amanda Crew nel ruolo di Lauren, Whoopie Van Raam nel ruolo di Irene Adler, Sebastian Billingsley-Rodriguez nel ruolo di Angus Adler, Vincent Gale nel ruolo di Mycroft Holmes, Andy Bean nel ruolo di Ivo Derian, Rachel Hayward nel ruolo della Detective Lestrade e Tika Sumpter nel ruolo di Laila Bynum. Nella prima stagione, Matt Berry presta la voce a Sherlock Holmes, che nella seconda è interpretarto da Robert Carlyle.
LE LOCATION
La serie tv Watson è stata girato a Vancouver, in alcuni studi studi, nel campus dell'Università della British Columbia e a Pittsburgh per alcune esterne