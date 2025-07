The Paper, data uscita e cosa sapere su serie spin-off di The Office

The Paper, la serie tv spin-off di The Office , debutterà negli Stati Uniti con i primi quattro episodi giovedì 4 settembre sulla piattaforma di streaming Peacock . Lo show proseguirà con due puntate inedite ogni settimana fino a giovedì 25 settembre. Al momento non è ancora nota la data di uscita italiana. Secondo la sinossi ufficiale, “la troupe del documentario che ha immortalato la filiale di Scranton della Dunder Mifflin stavolta è alla ricerca di un nuovo soggetto quando scopre uno storico giornale del Midwest e l’editore che cerca di farlo rivivere”. Il cast include Domhnall Gleeson nel ruolo dell’editore Ned, Sabrina Impacciatore (diventata celebre anche negli Stati Uniti grazie alla sua interpretazione nella serie tv The White Lotus ) nel ruolo di Esmeralda, Oscar Nuñez (veterano della serie originale) che riprende il ruolo del contabile Oscar, e ancora Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key, Eric Rahill, Allan Havey, Nancy Lenehan, Molly Ephraim e Tracy Letts. Il trailer trasmesso durante la presentazione di NBCUniversal ha svelato che lo spin-off è ambientato nella redazione del Toledo Truth-Teller. La troupe del documentario si aggira per la stanza, rivelando che ora Oscar (Nuñez) sta lavorando come contabile per il giornale. Lui, però, non è affatto contento di rivedere la troupe. Impacciatore interpreta la caporedattrice, mentre Gleeson è un nuovo impiegato idealista. Lo show è stato co-creato da Greg Daniels, che aveva già sviluppato la versione televisiva americana di The Office, e Michael Koman. Entrambi sono anche produttori esecutivi insieme ai creatori della serie originaria, Ricky Gervais e Stephen Merchant, e ancora insieme a Howard Klein, Ben Silverman e Banijay Americas (ex Reveille).

THE OFFICE, UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA CREATIVITÀ

La serie tv The Office è uno show statunitense nato da un’idea del comico britannico Ricky Gervais. Il remake americano con protagonista Steve Carell, sviluppato da Greg Daniels e andato in onda per nove stagioni su NBC dal 2005 al 2013, è ambientato a Scranton, in Pennsylvania, e racconta in stile mockumentary (cioè in forma di falso documentario) la vita quotidiana degli impiegati della Dunder Mifflin, un’azienda che vende carta. Il cast include Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms, Mindy Kaling e Bj Novak. La serie segue le vicende del direttore regionale Michael Scott (Carell), spesso inopportuno ma molto affezionato ai suoi dipendenti. Lavora, tra gli altri, con il competitivo e rigido assistente Dwight Schrute (Wilson), il carismatico e ironico venditore Jim Halpert (Krasinski) e la timida e sensibile receptionist Pam Beesly (Fischer). The Office ha ricevuto numerosi premi, compreso un Emmy Award come Miglior serie commedia e un Golden Globe per il Miglior attore in una serie commedia o musicale a Steve Carrell. La serie è ancora oggi una delle più amate degli anni Duemila e rappresenta un punto di riferimento per la creatività, basti pensare allo show comedy Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget del gruppo partenopeo The Jackal, uscito lo scorso 8 giugno su Prime Video (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Segue infatti le vicende di un gruppo di creativi (Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello) che lavorano in un’agenzia di provincia.