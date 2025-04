G20, tutto sull'action thriller con Viola Davis e Sabrina Impacciatore

Patricia Riggen ha diretto la pellicola. Tra i lavori della regista messicana troviamo La stessa luna con protagonista Kate del Castillo.

Patricia Riggen ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Viola Davis è la ragione per la quale ho avuto l’opportunità di dirigere il mio nuovo film action thriller G20. Lei ha supportato la mia visione e le scelte come regista lungo tutto il percorso e ha lottato per me in modi per i quali le sarò grata per sempre”.