Storia di una notte, cosa sapere del film con Anna Foglietta al cinema

Paolo Costella, scenegggiatore di numerosi successi, tra cui il recente FolleMente di Paolo Genovese, per Storia di una notte ha rielaborato la trama di Nelle migliori famiglie di Mellone, romanzo del 2021 edito da Mondadori.

Il tema centrale è il lutto ma soprattutto le reazioni a un evento doloroso da parte dei membri di una famiglia che viene rappresentata come armonica e felicissima fin dalle prime sequenze.

L'incomunicabilità tra i personaggi - in particolare, tra i due adulti - è palpabile. I silenzi e i vuoti emotivi sono le vere ragioni di una frattura, che segna l'intero nucleo familiare, che sembra insanabile.



