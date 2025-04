Nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale del film Storia di una notte, la pellicola diretta da Paolo Costella che vede sul set Anna Foglietta e Giuseppe Battiston.



Si tratta di un dramma familiare che si consuma nella notte più lunga che ci sia. Una pellicola che racconta la fragilità dei legami, pronta a emozionare il pubblico italiano a partire dal 30 aprile, data in cui arriverà nelle sale, distribuito da PiperFilm.

Dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma 2024, nella sezione Grand Public, il film Storia di una notte di Costella è molto atteso sul grande schermo.

Con un racconto intimo e profondo, la pellicola esplora il dolore e la speranza attraverso la vicenda di una famiglia segnata da una perdita insopportabile.

Anna Foglietta e Giuseppe Battiston interpretano due genitori divisi da un lutto devastante, mentre i figli, con il coraggio e l’incoscienza della giovinezza, cercano di ricucire ciò che sembra irrimediabilmente spezzato.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Storia di una notte nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo.



Un cast di talento per una storia di emozioni forti

A dare volto e anima ai protagonisti di questa intensa vicenda familiare sono Anna Foglietta e Giuseppe Battiston, affiancati dai giovani Giulietta Rebeggiani e Biagio Venditti, che interpretano i loro figli.

La loro chimica sullo schermo e l’autenticità delle interpretazioni contribuiscono a rendere la storia ancora più coinvolgente, catturando le sfumature di un dolore che si fa presenza costante nella vita dei personaggi.

L’opera di Paolo Costella si distingue per il modo in cui affronta il tema della perdita e della ricostruzione, senza ricorrere a eccessivi sentimentalismi, ma lasciando spazio a momenti di sincera riflessione.



Una notte che cambia tutto

Al centro della storia troviamo Piero ed Elisabetta, un tempo uniti da un amore profondo e oggi separati da una ferita che non riescono a rimarginare. Dopo anni di felicità trascorsi insieme, la loro famiglia non è più la stessa e tutto ciò che li teneva uniti sembra svanito.

I loro figli, Sara e Denis, ancora adolescenti, decidono di provare a far rivivere, almeno per una sera, l’armonia perduta.

Li convincono così a trascorrere insieme la Vigilia di Natale a Cortina, nella speranza che quell’incontro possa rappresentare un punto di svolta. Ma la loro non è solo una richiesta dettata dalla nostalgia. È un tentativo disperato e coraggioso di riportare equilibrio in una famiglia ormai frammentata.



Il figlio Denis resta coinvolto in un incidente sugli sci

La notte prende una piega inaspettata quando Denis resta coinvolto in un incidente sugli sci. Mentre il ragazzo viene ricoverato in ospedale, i genitori e la sorella affrontano ore di attesa cariche di tensione, costretti a confrontarsi con ciò che li ha portati alla separazione.

In quella lunga veglia, il passato riaffiora con tutta la sua forza, portando alla luce verità mai affrontate. Alla fine, però, ogni notte lascia spazio all’alba, e anche in mezzo al dolore si può trovare una nuova strada. Perché, come ricorda il film, c’è sempre qualcosa che si può fare, e se non c’è la devi inventare.



Un dramma familiare narrato con delicatezza

Dopo aver firmato le sceneggiature di FolleMente di Paolo Genovese e Fino alla fine di Gabriele Muccino, Paolo Costella torna alla regia con un film che affronta le dinamiche familiari con un approccio essenziale e misurato. Tra i suoi precedenti lavori dietro la macchina da presa troviamo Una terapia di gruppo, Vicini di casa, Per tutta la vita e Matrimonio al sud.

Nel parlare della genesi del film, Costella sottolinea l’importanza di un linguaggio cinematografico che non esageri il dramma, ma lo lasci emergere in modo naturale. A differenza di molte opere che raccontano il disfacimento di una famiglia, Storia di una notte parte da un nucleo familiare già spezzato, ponendo i protagonisti di fronte a una crisi che non può più essere evitata.



Dal libro al grande schermo: una produzione di qualità

Il film è tratto liberamente dal romanzo Nelle migliori famiglie di Angelo Mellone, pubblicato da Mondadori. La trasposizione cinematografica è stata affidata a una squadra di grande esperienza. Tramp Limited e Rai Cinema hanno prodotto il film, con il sostegno della Veneto Film Commission. La produzione è stata curata da Attilio De Razza e Nicola Picone, che hanno creduto nel potenziale di questa storia capace di toccare corde profonde.

Con uno sguardo sensibile e attento ai dettagli, Paolo Costella porta sullo schermo un racconto che parla di dolore, di speranza e della forza dei legami familiari, dimostrando ancora una volta il suo talento nel raccontare le fragilità dell’animo umano. Storia di una notte si prepara a conquistare il pubblico, offrendo un’esperienza intensa e ricca di emozioni.



