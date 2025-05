The Four Seasons, la miniserie comedy con Tina Fey e Steve Carell

"Tracey, Lang e io abbiamo parlato dello show come di una lettera d’amore alle relazioni a lungo termine, sia platoniche che romantiche”, afferma Tina Fey, come riportato nelle scorse ore dal sito Tudum di Netflix. Un messaggio chiaro emerge dal racconto: nella complessità delle relazioni moderne, l’amicizia continua a essere uno spazio prezioso, in grado di sostenere, arricchire e far crescere anche i legami d’amore. Ed è proprio in questo intreccio di emozioni, memoria e affetto che The Four Seasons trova il suo cuore pulsante.

Potete guardare il trailer di The Four Seasons nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.