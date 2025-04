11/14 ©Webphoto

WILL FORTE - Altro attore e comico statuntense che ritroveremo nel cast è Will Forte. Noto per Nebraska di Alexander Payne, dove ha mostrato il suo talento drammatico, ha recitato in alcuni film come MacGruber, The Lego Movie e serie tv come The Last Man on Earth (in foto, Will Forte nel film "Doggy Style" del 2023)