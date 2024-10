Mean Girls, in arrivo la linea di bambole Bratz

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dell’uscita di Mean Girls, la pellicola con protagonista Lindsay Lohan. Dietro la macchina da presa Mark Waters

In arrivo la linea di bambole Bratz delle quattro protagoniste di Mean Girls. A vent’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, Cady Heron , Regina George , Karen Smith e Gretchen Wieners avranno le loro action figure.

Giovedì 3 ottobre il brand di bambole ha lanciato l’action figure di Cady Heron , interpretata da Lindsay Lohan nella pellicola diretta da Mark Waters . La bambola veste l'abito sfoggiato dalla protagonista nella scena girata all’interno del centro commerciale. Presente un secondo outfit, ovvero quello indossato in occasione della festa organizzata a casa.

Uscito nel 2004, il film è divenuto uno dei cult della generazione millenial dando la nascita anche al Mean Girls Day, celebrato il 3 ottobre, ovvero nel giorno in cui Aaron Samuels, interpretato da Jonathan Bennett, chiese alla protagonista che giorno fosse in una delle scene più amate del film.