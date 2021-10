Mean Girls, Lindsay Lohan festeggia il 3 ottobre

L’attrice, classe 1986, ha condiviso un post che in poche ore ha ottenuto più di 150.000 like su Instagram

Una giornata storica per tanti fan di una delle pellicole più celebri, amate e iconiche della settima arte. È il 3 ottobre quando Cady si fa coraggio chiedendo ad Aaron che giorno fosse.

La vita di Cady Heron tra l’amore per Aaron Samuels e l’amicizia con Regina George , Karen Smith e Gretchen Wieners conquista immediatamente gli spettatori.

L’attrice , classe 1986 , ha regalato al pubblico uno dei film più amati di sempre. È il 2004 quando Mean Girls arriva sul grande schermo divenendo velocemente un vero e proprio cult.

Mean Girls, la reunion del cast dopo 16 anni

Nel corso degli anni Lindsay Dee Lohan , questo il nome all’anagrafe, si è affermata come una delle star più brillanti del mondo dorato di Hollywood. Tra le sue pellicole più iconiche troviamo Genitori in trappola, Quel pazzo venerdì e Herbie - Il super Maggiolino e Quanto è difficile essere teenager!

Lindsay Lohan annuncia la reunion del cast di Genitori in trappola

Buon compleanno Lindsay Lohan: le sue canzoni più famose

Grande successo anche nel mondo della musica, il suo album di debutto Speak ha conquistato un disco di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di più di un milione di copie.

Tra i brani più amati Rumors, Over e Back to Me.