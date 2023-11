Mean Girls, la reunion del cast per uno spot pubblicitario

Ogni anno il 3 ottobre fan e appassionati festeggiano il Mean Girls Day, la giornata dedicata al lavoro diretto da Tina Fey, ricordando le battute più celebri del film e indossando outfit ispirati a quelli sfoggiati dai suoi personaggi. Nel corso degli anni Mean Girls ha assunto sempre maggior iconicità fino a diventare un cult del cinema, non è quindi un caso che il pubblico abbia più volte fantasticato sul futuro delle protagoniste. Le domande di molti possono ora trovare risposta, infatti gran parte del cast del film (FOTO) si è riunito per uno spot pubblicitario che ha immediatamente conquistato i social.