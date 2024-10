“Lo scorso dicembre, ho ricevuto la diagnosi di tumore al seno triplo positivo al primo stadio. Dopo aver completato la chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia, ora sono guarita”. Jenna Fischer, star della serie tv The Office, ha scelto ottobre, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, per annunciare su Instagram la malattia che ha scoperto grazie agli esami di mammografia, ecografia e biopsia. “Il cancro al seno triplo positivo è una forma aggressiva di cancro al seno, ma è anche altamente rispondente al trattamento”, ha scritto l’attrice. “A gennaio ho subito una lumpectomia per rimuovere il tumore. Fortunatamente il mio cancro è stato scoperto presto e non si è diffuso ai miei linfonodi o nel resto del mio corpo, tuttavia a causa della natura aggressiva del cancro al seno triplo positivo, erano ancora necessarie la chemioterapia e la radioterapia per essere sicuri che non si ripresentasse. A febbraio ho iniziato 12 cicli settimanali di chemioterapia, e a giugno ho iniziato tre settimane di radiazioni. E mentre continuo a curarmi con infusioni di Herceptin e una dose giornaliera di Tamoxifer, sono felice di dire che mi sento benissimo”. Fischer ha raccontato la sua esperienza per esortare le donne ad eseguire ogni anno le mammografie di controllo. “Sono seria, chiamate subito il vostro medico. Il mio tumore era così piccolo che non poteva essere percepito durante un esame fisico. Se avessi aspettato sei mesi in più, le cose sarebbero potute andare molto peggio. Si sarebbe potuto diffondere”. L’attrice ha inteso infondere coraggio e sostegno alle donne che devono affrontare un percorso di guarigione: “Come sa chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro, la tua vita cambia immediatamente. Diventa tutta una questione di appuntamenti dal dottore, risultati di test, trattamenti e recupero dai trattamenti. Improvvisamente tutto nella tua vita è incentrato su una cosa: combattere il cancro”.