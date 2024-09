The Office, il cast della nuova serie si arricchisce di tre nuove star

Agli attori già precedentemente annunciati dello spinoff si aggiungono alcune new entry: Melvin Gregg, Chelsea Frei e Ramona Young. Sono stati confermati come tre nuovi membri del cast, secondo il Palisadian-Post. Gli attori hanno seguito da vicino i reporter della suddetta testata per prepararsi ai loro ruoli. La nuova serie avrà come protagonisti Sabrina Impacciatore di The White Lotus e Domhnall Gleeson

Gregg, 35 anni, è noto per il suo ruolo di Drew “Manboy" Miller nella serie di Hulu Snowfall, così come per il suo ruolo di DeMarcus Tillman nella serie comedy di Netflix American Vandal. Oltre ai ruoli televisivi, ha recitato anche nel film Tornare a vincere del 2020 con Ben Affleck. Dopo l'annuncio, Gregg ha condiviso su Instagram un dolce messaggio per confermare la notizia. "Graziato!!! Attraverso il mio lavoro non voglio solo intrattenere, ma spero anche ispirare", ha scritto nella didascalia di Instagram. "I miei follower mi hanno visto crescere; dai video divertenti su Vine a costruire una famiglia e una carriera attoriale emergente, dagli sketch con gli amici alle scene con alcune delle più grandi star del pianeta".

Il cast della nuova serie televisiva legata a The Office si arricchisce di tre nuove star. Agli attori già precedentemente annunciati dello spinoff si aggiungono alcune new entry: Melvin Gregg, Chelsea Frei e Ramona Young. Sono stati confermati come tre nuovi membri del cast, secondo il Palisadian-Post. Gli attori hanno seguito da vicino i reporter della suddetta testata per prepararsi ai loro ruoli.

Anche Chelsea Frei nel cast

Insieme a Gregg ci sarà Chelsea Frei, nota per il suo lavoro in The Cleaning Lady. L'attrice di 31 anni è apparsa anche in Dollface, The Last O.G., Poker Face e The Moodys.

Anche Frei ha postato una foto su Instagram martedì 10 settembre: "La seconda foto è di quando ho scoperto questa notizia pazzesca qualche mese fa e da allora non ho smesso di sorridere!!!", ha scritto nella didascalia di Instagram, corredandola di tanti emoji commossi.

Il trio è completato da Ramona Young, star di Non ho mai.... Oltre a recitare nella serie Netflix di Mindy Kaling, Young, 26 anni, è apparsa anche in Santa Clarita Diet, DC's Legends of Tomorrow e nei film Unpregnant e The Prank.

"Non ho parole. Sono così grata!, ha scritto Young nel suo post su Instagram.