The Office, l'attore di Dwight vittima dello scherzo della gelatina

The Office Uk, personaggi e curiosità sulla serie comica inglese

Il 9 luglio 2001 andava per la prima volta in onda sulla tv britannica la serie con Ricky Gervais. È stata l'unica serie comica inglese a essere nominata per il Golden Globe in venticinque anni, e l'unica a vincerne uno. Acclamata dalla critica, nel 2019 'The Guardian' l'ha inserita al sesto posto tra le 100 migliori serie Tv del XXI secolo

Il 9 luglio 2001 andava per la prima volta in onda sulla Bbc la serie inglese, diventata un cult, The Office. Creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant venne trasmessa per due stagioni fino al 2002

In realtà la serie comica inglese si conclude con uno speciale natalizio, diviso in due parti, andato in onda nel 2003. Attore principale della serie è lo stesso Ricky Gervais che interpreta il manager David Brent degli uffici di Slough della Wernham Hogg