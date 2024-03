The Office, arriva una serie spin off sulla serie tv americana

Sembra che uno spin-off dello show cult ambientato nell'universo dell’azienda di carta Dunder Mifflin sia in fase di sviluppo da parte del co-creatore di “Nathan For You”, la serie TV docu-reality comedy con protagonista il comico canadese Nathan Fielder. Il produttore dello show Greg Daniels sta lavorando a una nuova serie. Deadline riporta che la serie mockumentary probabilmente sarebbe ambientata in un nuovo ufficio e con nuovi personaggi, ma vivrebbe nello stesso mondo della Dunder Mifflin Paper Company

Il produttore dello show Greg Daniels sta lavorando con Michael Koman a una nuova serie ambientata nei mitici uffici della Dunder Mifflin, l’ambientazione della serie statunitense (lo specifichiamo perché c’è anche l’edizione inglese della serie).



Greg Daniels, lo sceneggiatore e produttore che ha adattato The Office (versione originale britannica) per la televisione statunitense, si sarebbe unito al co-creatore di Nathan For You, Michael Koman, per sviluppare una nuova serie ambientata nello stesso universo della popolare sit-com.

Il magazine americano Deadline riporta che la serie mockumentary probabilmente sarebbe ambientata in un nuovo ufficio e con nuovi personaggi, ma vivrebbe nello stesso mondo della Dunder Mifflin Paper Company.

Il presunto seguito di The Office US, che continua ad attirare un grande pubblico in streaming, è in fase di sviluppo per Universal Television ma non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale, si legge su The Independent.