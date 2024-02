The Office arriverà sul grande schermo?

Nell'ultimo episodio del podcast Office Ladies di Jenna Fischer e Angela Kinsey, la star di Breaking Bad e Malcolm Bryan Cranston ha lanciato l'idea di riportare in vita The Office, questa volta sul grande schermo. "Ad oggi non esiste una serie reboot ", ha detto. "Ma se fosse un film ? Qualcosa che ci permetta di vedere ora dove sono le persone, che fine hanno fatto i protagonisti della sit-com". Sia Jenna Fischer che Angela Kinsey hanno confermato che, se le circostanze fossero giuste, loro ci sarebbero. "Lo farei per i miei figli, perché penserebbero che è divertente, credo" ha commentato Angela. Per entrambe, tuttavia, una presenza sarebbe fondamentale: quella di Greg Daniels , showrunner di The Office. Carson, dal canto suo, reciterebbe volentieri. Ma solo come comparsa . "Sarei un ragazzo, una guardia di frontiera o qualcosa del genere", ha commentato.

The Office è andata in onda sulla NBC dal 2005 al 2013. Nove stagioni per 201 episodi, girati a camera singola, con ottimi consensi di pubblico e critica. Più volte, nel corso degli anni, si è parlato di un ritorno della sit-com . Ma mai prima d'ora si era pensato ad un film .

Un ritorno di cui si parla da tempo

I discorsi sul ritorno di The Office sono stati fatti più volte, dopo la chiusura della sit-com nel 2013. Nel 2019, Daniels ha rilasciato un'intervista a Entertainment Weekly, parlando della possibilità di riportare in auge lo show. "Abbiamo avuto la possibilità di finire la serie nel modo in cui volevamo finirla", ha detto. "Non è come essere stati interrotti nel mezzo di una corsa. The Office si è completata. Detto questo, il cast ogni tanto parla di tornare a lavorare insieme".

Prima delle dichiarazioni di Cranston, Kinsey e Fischer avevano già parlato di un revival, ma restando sul vago: "Abbiamo sentito che Greg sta lavorando su qualcosa ma, dobbiamo dirlo, non è previsto lo stesso cast. Ci piacerebbe almeno essere ospiti". Anche perché, a detta delle due protagoniste, lo show con gli stessi attori perderebbe di senso. "Non vedo come potrei tornare a vestire in modo permanente i panni di Pam", ha commentato Angela. "Ma Greg Daniels è il tipo di persona che potrebbe propormelo e coinvolgermi".

Per il momento, tuttavia, sono solo sogni e supposizioni. Ma tanto basta per far sognare i fan.