The Office, arriva reboot ufficiale prodotto dal creatore Greg Daniels

È ufficiale: arriverà presto il reboot di The Office, la mitica sitcom della NBC, vera e propria serie TV cult di genere comico che ha ipnotizzato il pubblico di tutto il mondo per nove meravigliose ed esilaranti stagioni. Si tratta di uno dei prodotti televisivi di maggior successo di tutti i tempi, talmente amato da portare a una massiccia campagna dei fan al fine di sensibilizzare la produzione e spingerla a sfornare un tanto atteso revival. E adesso finalmente arriverà, sebbene probabilmente in una nuova veste (trattandosi non di un sequel bensì di un reboot).

È questa una delle prime notizie importanti che arrivano dopo l'accordo provvisorio di questo fine settimana tra la WGA e le principali case di produzione di Hollywood.

Matthew Belloni di Puck News riporta che il creatore di The Office, Greg Daniels, sta lavorando a un reboot della serie TV.

E benché non ci siano ancora notizie ufficiali sul cast che sarà coinvolto per questa nuova avventura targata Dunder Mifflin (la società di vendita all'ingrosso di carta e forniture per ufficio tra le cui pareti sono ambientate le nove stagioni dello show), ricordiamo che molti degli attori storici della sitcom hanno espresso nel corso degli anni la loro disponibilità a tornare, quindi chissà…



L’interprete di Jim (John Krasinski) sarebbe pronto a tornare

John Krasinski (Jim), Jenna Fischer (Pam), Angela Kinsey (Angela), Leslie David Baker (Stanley) e Creed Bratton (Creed) potrebbero essere interessati a un grande ritorno, anche se questo progetto non è un sequel bensì un reboot.

Per quanto riguarda uno degli interpreti principali, Krasinski alias Jim, nel 2020 ha detto in un’intervista a Esquire che “The Office è stato assolutamente tutto per me”. E ha aggiunto: “Voglio dire, è il mio inizio e la mia fine. Sono abbastanza sicuro che alla fine della mia carriera sarò ancora conosciuto come Jim. È stata la mia prima esperienza con Hollywood. È stata la prima famiglia creativa che abbia mai avuto. In molti modi, saranno sempre le persone più importanti quelle di quell'esperienza, che è la più importante della mia carriera. Quindi sì, se facessero un reunion, ci sarei assolutamente”.

Greg Daniels aveva assicurato un ritorno dello show nel febbraio 2022

L’ideatore e produttore di The Office, Greg Daniels, aveva precedentemente accennato al ritorno dello show nel febbraio 2022, durante un'intervista rilasciata al magazine statunitense Collider. "[The Office] è stata un'esperienza così meravigliosa e rara che ovviamente non vuoi solo tornarci e deludere possibilmente le persone quando al momento non potrebbero essere più felici al riguardo", aveva detto. "Penso che sarebbe semplicemente come un'estensione dell'universo, sai, come il modo in cui The Mandalorian è un'estensione di Star Wars”. Queste parole tolgono dunque la speranza ai tantissimi fan che, più che un reboot, vorrebbero tanto poter guardare un sequel.

The Office, una delle sitcom più amate di tutti i tempi La serie TV The Office, ideata da Greg Daniels, è un remake dell'omonima serie cult britannica creata e scritta da Ricky Gervais e Stephen Merchant. Questa versione americana ha debuttato nel 2005 e si è conclusa nel 2013, con un totale di nove stagioni.

Si tratta di una sitcom mockumentary (ossia una serie televisiva o film che utilizza uno stile finto documentaristico) ed è diventata un'icona della cultura popolare.

The Office è ambientata nella sede di una società di vendita di carta chiamata Dunder Mifflin situata a Scranton, in Pennsylvania. La trama ruota attorno alla vita quotidiana degli impiegati dell'ufficio e alle loro interazioni, creando un mix unico di comicità e humor ma senza tralasciare anche momenti davvero toccanti.

Il personaggio principale della serie è Michael Scott, interpretato da Steve Carell: è il mitico, buffo, inappropriato ed esilarante direttore dell'ufficio. Altri personaggi chiave sono Jim Halpert (interpretato da John Krasinski), Pam Beesly (interpretata da Jenna Fischer), Dwight Schrute (interpretato da Rainn Wilson). La serie ha affrontato temi come l'ufficio moderno, le dinamiche tra colleghi, il rapporto tra capi e dipendenti e le relazioni personali. Tutto è trattato con estrema intelligenza, con sarcasmo e umorismo. approfondimento The Office Uk, personaggi e curiosità sulla serie comica inglese