Arriva "Il Gladiatore 2", le 7 curiosità sul film

Quasi un quarto di secolo dopo l'uscita della prima pellicola, Ridley Scott torna nell'Antica Roma. La storia riprende anni dopo che il Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe ha dato la sua vita nell’arena. Ecco tutto quello che c’è da sapere, le novità e i retroscena più interessanti

Il primo Gladiatore, uscito nel 2000 e diretto da Ridley Scott, con protagonista Russell Crowe, è uno di quei film che hanno fatto la storia del cinema: ha sbancato al botteghino con 457 milioni di dollari e fatto incetta di Oscar (cinque, tra cui miglior attore per Russell Crowe e miglior film). Ora, quasi un quarto di secolo dopo, Scott torna nell'Antica Roma con Il Gladiatore 2, in una prova difficilissima. Il film - molto atteso - arriva nelle sale italiane il 14 novembre, con la storia che si svolge anni dopo che il Massimo Decimo Meridio di Crowe ha dato la sua vita nell’arena. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola, fra curiosità e punti in comune, e di distacco, dal passato (IL TRAILER).

Dove eravamo rimasti Il sequel è incentrato su Lucius, figlio di Lucilla. È anche il nipote di Commodo che morì nell’arena dei gladiatori in un epico duello contro Massimo, che nonostante fosse ferito a morte, sconfisse l’imperatore prima di morire. Massimo di fatto ha salvato Lucius e sua madre dalle angherie e dalla follia di Commodo, lasciando un impatto duraturo sul ragazzo. Ora sono passati decenni e Lucius è diventato un adulto, lontano da Roma. Il Gladiatore 2 prende quindi il via con Lucius che vive una vita pacifica con sua moglie e suo figlio, finché non inizia un’invasione nei territori dove abita, e si ritrova così prigioniero. Viene portato a Roma, dove dovrà combattere nel Colosseo. approfondimento Il Gladiatore II, a Sky Tg24 il regista Ridley Scott e i protagonisti

Gladiator II - ©Webphoto

I legami con il primo film Il legame con il primo film c’è. E sta proprio nel personaggio di Lucius: nella pellicola del 2000 il giovane aveva 12 anni. Il ragazzo è il figlio che Massimo Decimo Meridio ha avuto con Lucilla (Connie Nielsen). Sebbene Lucius incontri Massimo nel primo film, e sia presente al combattimento finale del padre, nessuno dei due è consapevole del legame familiare che li unisce. "Lucius ha un rapporto conflittuale con Roma, a causa di qualcosa di personale che lo ha traumatizzato nel suo passato. Poi lo si vede scoprire qual è la sua linea di sangue", ha spiegato Paul Mescal, che interpreta Lucius, a GQ. "Così, il film inizia con lui che detesta Roma, ma poi si rende conto che in realtà ha l'obbligo di proteggerla perché sta cadendo in rovina". Ma c’è anche un’altra connessione tra primo e secondo film: Connie Nielsen (Lucilla) e Sir Derek Jacobi (Senatore Gracco) sono i due membri del cast - gli unici - che ritornano dalla prima pellicola.

approfondimento Il Gladiatore 2, entusiasmo alle stelle: Denzel Washington da Oscar

Anche Chalamet in lizza per il ruolo di Lucius Secondo quanto trapelato nei mesi scorsi, anche che Timothée Chalamet, Miles Teller, Austin Butler e Richard Madden avrebbero fatto un’audizione con Ridley Scott per ottenere la parte di Lucius. Ma è stato Mescal ha lasciare l'impressione migliore a Scott e alla fine si è aggiudicato lui il ruolo principale. Il training di Mescal tra dieta e palestra Mescal ha detto durante diverse interviste che l'allenamento per il suo ruolo nel Gladiatore 2 è stato "divertente", ma che si è rifiutato di smettere di bere alcolici mentre si preparava per il film. Al Graham Norton Show ha raccontato: "Ho mangiato un sacco di pollo e ho sollevato cose pesanti". L'attore ha anche affermato che l'allenamento si è incentrato sul farlo sembrare "grande e forte" piuttosto che "un modello di biancheria intima". In un'intervista con Variety, Mescal ha poi aggiunto che la sua preparazione si è incentrata su coreografie di combattimento piuttosto che su allenamenti progettati per scolpire i muscoli. La scelta di Denzel Washington per Macrinus Una volta che Paul Mescal è stato scelto per il progetto, nei panni di Lucius, Scott e il presidente e Ceo della Paramount Pictures, Brian Robbins, hanno spinto per affidare l’altro ruolo chiave del film, quello di Macrinus - mediatore di potere e trafficante d’armi che mantiene una scuderia di gladiatori - a una star. La loro scelta è ricaduta sul due volte vincitore dell’Oscar Denzel Washington. Si dice che l’attore, che aveva già lavorato con Ridley Scott in American Gangster (2007), dopo aver letto la sceneggiatura fosse entusiasta. Era molto affascinato dal ruolo forte che Scott aveva concepito per lui. Così è salito a bordo del progetto. approfondimento Il Gladiatore, per Scott sarà trilogia. "Ho già 8 pagine"

Gladiator II - ©Webphoto

Le location e i contrattempi Le riprese del film sono iniziate nel giugno 2023, principalmente in Marocco. Poi la produzione e il cast si sono spostati anche a Malta e nel Regno Unito. Ci sono stati numerosi contrattempi, tra cui un incidente con gli stuntmen in Marocco, il 7 giugno 2023. Sei membri della troupe hanno riportato ustioni, fortunatamente non gravi. I costi del film Si stima che a Ridley Scott sia stato assegnato un budget iniziale di 165 milioni di dollari per Il Gladiatore 2. Ma da quando le riprese del film sono terminate, è stato riferito che il budget è aumentato a 250 milioni di dollari e infine a 310. approfondimento l Gladiatore 2, il poster del film con Paul Mescal

E Russell Crowe? Ridley Scott non ha consultato Russell Crowe riguardo al sequel, dicendo a Empire: "Penso che sia ancora uno dei migliori attori al mondo e penso che abbiamo un buon rapporto. Spero di sì". Crowe, dal canto suo, ha raccontato nel podcast Kyle Meredith With...: "Sono un po' a disagio con il fatto che ne stanno facendo un altro - perché, ovviamente, sono morto e non ho voce in capitolo". E ha aggiunto: "Su un paio di cose che ho sentito dico: 'No, no, no, non rientrano nel percorso morale di quel particolare personaggio'. Ma non posso dire nulla, non è compito mio. Quindi vedremo come sarà". approfondimento Russel Crowe: "Fui sul punto di mollare Il Gladiatore"