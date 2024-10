Il Gladiatore, per Scott sarà trilogia. "Ho già 8 pagine"

Paramount Pictures ha rilasciato immagini inedite e nuove interviste ai protagonisti dell'atteso kolossal. Per Mescal e Pascal la pellicola è impressionante, per realismo e complessità dei personaggi. Scott, intanto, ha appena fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo capitolo della storia. Il Gladiatore per lui si completerà con una trilogia



Manca poco più di un mese al debutto de Il Gladiatore II al cinema - in Italia l'uscita è fissata per il 14 novembre, nel Nordamerica per il 22 novembre - ma sui canali ufficiali della pellicola e di Paramount Pictures (in Italia sarà distribuito da Eagle Pictures) il conto alla rovescia è già iniziato diverso tempo fa, scandito da annunci e clip contenenti materiale inedito.

È Paul Mescal in persona a invitare il pubblico ad accaparrarsi in anticipo i biglietti per le prime proiezioni. La clip con l'attore irlandese compare tra un post e l'altro sui social che includono montaggi con scene mai viste.

Tra le featurette, anche stralci di interviste promozionali al regista Ridley Scott e ad altri membri del cast, inclusi Pedro Pascal, Connie Nielsen e Danzel Washington. Quest'ultimo, entusiasta del lavoro svolto, afferma: “È un film enorme. È DeMille con gli steroidi!”.

Non meno importanti, le rivelazioni di Ridley Scott sul progetto. L'autore di culto ha detto alla stampa di essere al lavoro sul seguito del sequel che sta per arrivare al cinema. La storia del protagonista, nelle sue intenzioni, è una trilogia.

Ad oggi ha già ultimato le prime otto pagine de Il Gladiatore 3.



Pascal, Il Gladiatore II film senza paragoni Nelle nuove anticipazioni rilasciate da Paramount Pictures i protagonisti de Il Gladiatore II raccontano il loro approccio alla produzione, descritta da tutti come epica, non paragonabile a qualsiasi altro lavoro abbiano realizzato fino ad ora.

È Ridley Scott a introdurre gli spettatori in questo nuovo viaggio nell'Impero romano che si compie a venticinque anni di distanza dal primo.

“Tutto ciò che è stato fatto per creare questo universo è incomparabile”, ha detto Pedro Pascal che nel film è il generale Marcus Acacius. Ogni cosa è “epica” in questo film, ha aggiunto Pascal, dallo storytelling, ai personaggi dalla psicologia complessa.

Gli fa eco Mescal che sottolinea che ogni momento, grandezza, maestosità e brutalità, che il pubblico vedrà nel film ricorderà a ciascuno quanto quelle storie siano state reali un tempo. leggi anche l Gladiatore 2, il nuovo trailer del film con Paul Mescal

Scott al lavoro su Il Gladiatore 3: "Ho già 8 pagine" Anche Ridley Scott è fiero della resa visiva realistica dell'opera.

Niente è meglio della realtà in un film di questo tipo, specifica il regista che, in un'intervista rilasciata a Total Film, ha rivelato di essersi messo al lavoro sul film che svilupperà le vicende del sequel del Gladiatore.

L'autore ha già le prime otto pagine della sceneggiatura de Il Gladiatore 3, una storia che per lui giungerà a compimento con una trilogia.

Mentre scorrono immagini inedite della pellicola che arriverà al cinema a novembre, con Mescal impegnato in combattimenti accesi nel Colosseo, Scott ricorda le origini di Lucius, il nuovo protagonista, figlio di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe), cresciuto lontano dai pericoli e da sua madre (l'attrice Connie Nielsen, che tornerà nel ruolo di Lucilla).

La storia di Lucius è un racconto di forza e coraggio per riprendersi la libertà e strappare Roma ai tiranni che la governano.

La sua impresa, ha anticipato Scott, sarà portata a termine col terzo capitolo a cui, ormai, già sta pensando seriamente e che non realizzerà da qui a qualche anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fandango (@fandango)