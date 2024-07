l Gladiatore 2, il poster del film con Paul Mescal

Dopo le prime immagini, pubblicate in esclusiva da Vanity Fair, Il Gladiatore 2 ha anche un poster ufficiale. A diffonderlo è stata la casa di produzione del film diretto da Ridley Scott con Paul Mescal nei panni del protagonista, sequel della pellicola premio Oscar 2001 con Russell Crowe, in arrivo nelle sale di tutto il mondo a novembre. L’immagine, pubblicata sulle pagine Instagram della produzione, anticipa il primo trailer atteso per il 9 luglio.