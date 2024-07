Il Gladiatore 2, le prime foto con Paul Mescal e Pedro Pascal

Le immagini pubblicate in esclusiva da Vanity Fair. Il protagonista della pellicola ha parlato della sinossi del film: “Quello che gli esseri umani sono disposti a fare per sopravvivere, o per vincere. Lo vediamo nell’arena, ma anche nella lotta politica che si snoda al di là del mio personaggio"

Sarà scontro tra Paul Mescal e Pedro Pascal. Vanity Fair ha diffuso in esclusiva le prime immagini de Il Gladiatore 2, la nuova attesa pellicola di Ridley Scott in uscita nelle sale a fine anno.

il gladiatore 2, gli scatti ufficiali del film

A distanza di ventiquattro anni dall’uscita del primo iconico film con Russell Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio, Ridley Scott tornerà nelle sale con il sequel. Sul grande schermo Paul Mescal nel ruolo di Lucio Vero, al suo fianco Pedro Pascal come Marco Acacio e Denzel Washington come Macrinus. Nel cast anche Derek Jacobi, Josephin Quinn e Connie Nielsen nel ruolo di Lucilla, madre del protagonista.

Vanity Fair ha pubblicato le prime foto ufficiali del film in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 22 novembre 2024. Paul Mescal ha parlato della pellicola: “Si tratta di quello che gli esseri umani sono disposti a fare per sopravvivere, o per vincere. Lo vediamo nell’arena, ma anche nella lotta politica che si snoda al di là del mio personaggio, dove assistiamo ad altre lotte per la conquista del potere. Dov’è lo spazio per l’umanità? Dov’è lo spazio per l’amore, i legami familiari?”.

L’attore ha aggiunto: “Ti domandi se alla fine avranno la meglio sull’avidità e il potere. Si tratta di conflitti che accompagnano frequentemente la vicenda umana”.