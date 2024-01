Estranei, Claire Foy, Paul Mescal e Andrew Scott alla première. FOTO

7/16 ©Getty

Claire Foy all’anteprima del film Estranei ha sfoggiato un lingerie dress color crema. L’attrice britannica di origini irlandesi è nota per la sua interpretazione della Regina Elisabetta II in The Crown, mentre sul grande schermo ha debuttato nel 2011 con L'ultimo dei templari. Ha recitato anche in Vampire Academy (2014), Rosewater (2014), The Lady in the Van (2015), Ogni tuo respiro (2017), Millennium - Quello che non uccide (2018), First Man - Il primo uomo (2018), Il visionario mondo di Louis Wain (2021) e Women Talking - Il diritto di scegliere (2022)