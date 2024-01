Bafta 2024, tutte le nomination. 13 a Oppenheimer

Naomi Ackie e Kingsley Ben-Adir, due esponenti della vivace scena attoriale britannica contemporanea, sono stati scelti come annunciatori delle nomination dei BAFTA Awards 2024 , che si terranno a Londra il prossimo 18 febbraio presso la Royal Festival Hall. La cerimonia di gala, che nel Regno Unito sarà trasmessa su BBC One e iPlayer, rappresenta un ulteriore e importante tappa sulla strada verso gli Oscar 2024, che chiuderanno a marzo la lunga stagione dei premi. Gli stessi BAFTA, considerati gli Oscar del cinema inglese , sono tenuti in larga considerazione dal mondo del cinema internazionale poiché danno tradizionalmente risalto al meglio delle produzioni del Regno Unito, fucina di grandi talenti. Oppenheimer , del britannico Christopher Nolan , ha ottenuto ben tredici candidature e guida la classifica dei nominati. Segue Povere creature! con undici nomination. Cinque, invece, le candidature per Barbie e per il molto british Saltburn, della apprezzatissima Emerald Fennell, favorito alla vigilia. Le otto montagne , che pure era stato incluso a inizio mese nella longlist dei film non inglesi, non ce l'ha fatta a rientrare nella rosa dei candidati. Ecco l'elenco delle nomination, titoli e protagonisti, divisi per categorie.

Miglior attore BRADLEY COOPER Maestro COLMAN DOMINGO Rustin PAUL GIAMATTI The Holdovers - Lezioni di vita BARRY KEOGHAN Saltburn CILLIAN MURPHY Oppenheimer TEO YOO Past Lives Miglior attrice FANTASIA BARRINO – Il colore viola SANDRA HÜLLER – Anatomia di una caduta CAREY MULLIGAN – Maestro VIVIAN OPARAH – Ritrovarsi in Rye Lane (Rye Lane) MARGOT ROBBIE – Barbie EMMA STONE – Povere creature! Miglior attore non protagonista ROBERT DE NIRO Killers of The Flower Moon ROBERT DOWNEY JR Oppenheimer JACOB ELORDI Saltburn RYAN GOSLING Barbie PAUL MESCAL Estranei (All of Us Strangers) DOMINIC SESSA The Holdovers - Lezioni di Vita Miglior attrice non protagonista EMILY BLUNT Oppenheimer DANIELLE BROOKS Il colore viola CLAIRE FOY Estranei (All of Us Strangers) SANDRA HÜLLER The Zone of Interest ROSAMUND PIKE Saltburn DA’VINE JOY RANDOLPH The Holdovers - Lezioni di vita

Miglior film Anatomia di una caduta The Holdovers - Lezioni di vita Killers of the Flower Moon Oppenheimer Povere creature! Miglior regia Andrew Haigh - ESTRANEI (ALL OF US STRANGERS) Justine Triet - ANATOMIA DI UNA CADUTA Alexander Payne - THE HOLDOVERS - LEZIONI DI VITA Bradley Cooper - MAESTRO Bradley Cooper Christopher Nolan- OPPENHEIMER Jonathan Glazer - LA ZONA DI INTERESSE

Migliore sceneggiatura originale

ANATOMY OF A FALL Justine Triet, Arthur Harari

BARBIE Greta Gerwig, Noah Baumbach

THE HOLDOVERS David Hemingson

MAESTRO Bradley Cooper, Josh Singer

PAST LIVES Celine Song

Migliore sceneggiatura non originale

ALL OF US STRANGERS Andrew Haigh

AMERICAN FICTION Cord Jefferson

OPPENHEIMER Christopher Nolan

POOR THINGS Tony McNamara

THE ZONE OF INTEREST Jonathan Glazer

Miglior film inglese

ALL OF US STRANGERS

HOW TO HAVE SEX

NAPOLEON

THE OLD OAK

POOR THINGS

RYE LANE

SALTBURN§

SCRAPPER

WONKA

THE ZONE OF INTEREST



Miglior film non inglese

20 DAYS IN MARIUPOL

ANATOMY OF A FALL

PAST LIVES

SOCIETY OF THE SNOW

THE ZONE OF INTEREST Jonathan Glazer, PGA

Miglior film animato

THE BOY AND THE HERON

CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET

ELEMENTAL

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE



Miglior documentario

20 DAYS IN MARIUPOL

AMERICAN SYMPHONY

BEYOND UTOPIA

STILL: A MICHAEL J. FOX MOVIE§

WHAM!



Miglior casting

ALL OF US STRANGERS Kahleen Crawford

ANATOMY OF A FALL Cynthia Arra

THE HOLDOVERS Susan Shopmaker

HOW TO HAVE SEX Isabella Odoffin

KILLERS OF THE FLOWER MOON Ellen Lewis, Rene Haynes



Miglior Montaggio

NATOMY OF A FALL Laurent Sénéchal

KILLERS OF THE FLOWER MOON Thelma Schoonmaker

OPPENHEIMER Jennifer Lame

POOR THINGS Yorgos Mavropsaridis

THE ZONE OF INTEREST Paul Watts



Migliori costumi

BARBIE Jacqueline Durran

KILLERS OF THE FLOWER MOON Jacqueline West

NAPOLEON Dave Crossman, Janty Yates

OPPENHEIMER Ellen Mirojnick

POOR THINGS Holly Waddington



Miglior sonoro

FERRARI Angelo Bonanni, Tony Lamberti, Andy Nelson, Lee Orloff, Bernard Weiser

MAESTRO Richard King, Steve Morrow, Tom Ozanich, Jason Ruder, Dean Zupancic

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE Chris Burdon, James H. Mather, Chris Munro, Mark Taylor

OPPENHEIMER Willie Burton, Richard King, Kevin O’Connell, Gary A. Rizzo

THE ZONE OF INTEREST Johnnie Burn, Tarn Willers

Migliori effetti speciali

THE CREATOR Jonathan Bullock, Charmaine Chan, Ian Comley, Jay Cooper

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 Theo Bialek, Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE Neil Corbould, Simone Coco, Jeff Sutherland, Alex Wuttke

NAPOLEON Henry Badgett, Neil Corbould, Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet

POOR THINGS Simon Hughes

EE Rising Star (premio assegnato dal pubblico)

PHOEBE DYNEVOR

AYO EDEBIRI

JACOB ELORDI

MIA MCKENNA-BRUCE

SOPHIE WILDE