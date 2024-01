Il gladiatore 2, terminate le riprese del film di Ridley Scott

Cinema

Sono tantissime le pellicole che potremo ammirare nel nuovo anno, a partire dai sequel, come quelli di ''Dune' e 'Beetlejuice'. Nelle sale usciranno anche gli inediti dei registi italiani Saverio Costanzo, Paolo Virzì e Luca Guadagnino

I FILM DEL 2024 - Dalle commedie ai biopic, dai grandi ritorni alle inattese novità: sono numerosi i film molto attesi in uscita nel 2024 . Ecco alcuni dei principali titoli

IL RAGAZZO E L'AIRONE (1 GENNAIO) - In questo nuovo film d'animazione, diretto ancora una volta da Hayao Miyazaki, indimenticato regista de La città incantata, c'è Mahito, un ragazzino di 12 anni che fatica ad ambientarsi in una nuova città dopo la morte della madre. Tuttavia, quando un airone parlante lo informa che sua madre è ancora viva, entra in un mondo fantastico alla sua ricerca