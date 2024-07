A 24 anni di distanza dall’indimenticabile segnale con il quale Russell Crowe scatenava l’inferno, è uscito il trailer de Il gladiatore 2, l’atteso sequel del film di Ridley Scott. Oggi il regista di allora ha 86 anni, ed è tornato ancora una volta dietro alla cinepresa. Il secondo capitolo racconta la straordinaria saga di potere, intrighi e vendetta nell’antica Roma. Il protagonista, però, non è più il Massimo Decimo Meridio di Crowe, bensì Lucio, interpretato dall’attore inglese Paul Mescal, già noto per film come Aftersun e per serie come Normal People. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio Commodo, Lucio, figlio di Lucilla, è costretto a combattere nella sanguinosa arena del Colosseo. La sua patria è stata conquistata da due tirannici imperatori, che ora governano Roma. Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso ad un filo, Lucio affronta pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Il film uscirà nelle sale a novembre.