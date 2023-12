Philadelphia, 30 anni fa l'uscita al cinema: le curiosità

3/12 ©Webphoto

ISPIRAZIONE - A fine anni ’80, l’avvocato Geoffrey Bowers fece causa al suo studio legale per licenziamento illegittimo in un dei primi casi di discriminazione per AIDS (e vinse poco prima di morire). Un produttore intervistò i Bowers promettendo un risarcimento se la storia fosse stata usata per un film. Dopo l’uscita di Philadelphia i familiari citarono in giudizio sceneggiatori e produttori, sostenendo che 54 scene erano identiche alla vita di Bowers. Si arrivò a un accordo tra le parti: gli imputati ammisero che il film "è stato in parte ispirato" da Bowers

