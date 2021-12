1/15 ©Webphoto

Il 1° dicembre è la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids. Nel corso degli anni sono stati vari i capolavori del cinema che hanno trattato il tema da diverse angolazioni. Anche Sky Cinema Drama, mercoledì, dedica una programmazione speciale con 4 film in onda dalle 16.50: "The Hours", "The Normal Heart", "Gia - Una donna oltre ogni limite" e "Philadelphia", capolavoro del 1993 e tra i primi a trattare il tema, che narra la storia della battaglia legale di un avvocato, licenziato dal suo studio perché sieropositivo

GUARDA IL VIDEO: Lotta all'Aids, 60% dei sieropositivi lo scopre tardi