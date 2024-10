Il Gladiatore 2, entusiasmo alle stelle: Denzel Washington da Oscar

L'anteprima de 'Il Gladiatore 2' avvenuta a Los Angeles ha incantato la critica, che pronostica una pioggia di nomination agli Oscar per Ridley Scott, Denzel Washington e Paul Mescal. In Italia sarà nelle sale dal 14 novembre

PAUL MESCAL E DENZEL WASHINGTON: DUE STAR SOTTO I RIFLETTORI

La trama segue Lucius, interpretato da Paul Mescal, nipote di Marco Aurelio, costretto a combattere come gladiatore in un’epoca di nuovi imperatori. Ma è Denzel Washington a rubare la scena: il suo Macrinus, freddo e calcolatore, ha conquistato il favore della critica. La sua interpretazione è già stata definita magistrale, capace di evocare le atmosfere cupe e intense di "Training Day". Molti critici lo vedono già come il favorito per l'Oscar come miglior attore non protagonista, un riconoscimento che coronerebbe una carriera già ricca di successi con già due statuette conquistate.