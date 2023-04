Russel Crowe: "Fui sul punto di mollare Il Gladiatore"

Cinema

Russell Crowe si spoglia delle vesti di Gladiatore per mettere quelle di Padre Gabriele Amorth, il protagonista del suo prossimo horror movie in uscita il 13 aprile nelle sale italiane

Conosciuto come il decano degli esorcisti, Padre Amorth è stato per molti uno spiraglio di luce nell'oscurità: un uomo che ha lottato in prima fila contro i demoni e che ha raccontato le sue imprese in due libri di memorie