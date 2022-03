Il capo della Farnesina sarà in onda a partire dalle 16.30. Molti i temi di cui discutere: dagli aiuti umanitari e le prospettive di pace, fino al ruolo dell’Italia e dell’Unione europea nel conflitto ascolta articolo Condividi

Sarà la guerra in Ucraina al centro dell’intervista del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Sky TG24, in onda oggi – venerdì 18 marzo – alle 16.30. Aiuti umanitari, prospettive di pace, il ruolo dell’Italia e dell’Unione europea nel conflitto: sono molti i temi di cui discutere con il capo della Farnesina. Nelle scorse ore, Di Maio ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alle trattative che ormai da giorni vanno avanti tra Mosca e Kiev, alla ricerca di una soluzione in tempi di brevi che porti al cessate il fuoco. “È sotto gli occhi di tutti ormai una cosa. Ormai dieci giorni fa Zelensky ha fatto un'apertura a Putin, ma dall'altra parte stiamo vedendo una Russia che cerca soltanto di far credere che vuole un accordo di pace, ma continua a colpire non solo obiettivi militari ma presidi civili. Sono d'accordo con il segretario di Stato Usa Antony Blinken che ieri ha detto che Putin non sembra voler la pace”, ha detto Di Maio (GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE DI SKY TG24 – LA MAPPA DEI PROFUGHI – I REPORTAGE E LE DIRETTE DALL’UCRAINA).

La resistenza di Kiev leggi anche Ucraina, capo staff Zelensky a Sky TG24: "Priorità è fermare guerra" Molti analisti sottolineano come il conflitto abbia intrapreso una strada che Mosca non aveva considerato. Sul punto, Di Maio nelle ultime ore ha detto che il presidente Putin “lo sta fermando il popolo ucraino, l'esercito ucraino e il presidente Zelensky. Putin oggi ha un grande problema, ha bisogno tanto di comunicare, perché aveva immaginato di prendere l'Ucraina in pochi giorni e quello che stiamo vedendo è il fallimento dei programmi di Putin".

Il ruolo della diplomazia e i negoziati di pace vedi anche Ucraina, Pentagono: “Rischio minaccia nucleare se guerra si prolunga” Di fronte agli sviluppi della guerra, secondo Di Maio, "dobbiamo continuare a lavorare e credere nella pace e diplomazia". Il conflitto armato ha riportato sul tavolo delle cancellerie europee una questione a lungo dibattuta: "Serve una difesa comune europea", dice il ministro degli Esteri. Per quanto riguarda invece le trattative in corso tra i due Paesi coinvolti nello scontro, secondo Di Maio per un accordo di pace "ci vorrà tempo, per questo dobbiamo dividere i due tavoli: ci sarà il tavolo per l'accordo di pace finale per il quale servirà tempo, molto tempo e spero di esse smentito; ma il tavolo principale su cui lavorare è il tavolo che ci serve a creare dei cessate il fuoco per permettere ai civili andar via da quelle città".

Gli italiani in Ucraina leggi anche Ucraina, a Sky TG24 l'appello di un italiano bloccato a Kherson. VIDEO Intanto l’unità di crisi della Farnesina continua a lavorare per riportare in Italia i connazionali bloccati in Ucraina. All’inizio della guerra – scoppiata lo scorso 24 febbraio con l’ingresso delle truppe russe in territorio ucraino – erano circa 2mila gli italiani nel Paese, dice Di Maio, mentre adesso ne sono rimasti 326. Sul punto, il ministro si dice positivo: "Credo che proprio in queste ore stiano diminuendo ulteriormente, il trend continua a scendere".