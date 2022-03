DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le ultime news del 19 marzo sulla crisi

Il leader russo parla nello stadio di Luzhniki gremito per le celebrazioni dell'anniversario della Crimea. E con Scholz al telefono: "L'Ucraina temporeggia". Kiev: '"on ci arrenderemo mai". Telefonata di quasi due ore tra il presidente Usa e quello cinese. Mosca: "Incolumità per chi si arrende a Mariupol". Raid contro alcune caserme a Kharkiv, almeno 45 morti. Dopo oltre 20 giorni di guerra, il fronte dell'invasione russa in Ucraina sono ormai le città. Bombe a Leopoli e Mykolaiv, dove sono state colpite due caserme dell'esercito ucraino: almeno 45 morti. I militari russi stanno allestendo terrapieni intorno ai propri mezzi militari a Nord Ovest di Kiev. Il sindaco della Capitale denuncia: "Distrutti case, scuole e asili". Colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Biden: "Avete giudicato male le nostre intenzioni, il conflitto non è nell'interesse di nessuno ". Ma gli Usa temono che Pechino possa aiutare Mosca. Alle celebrazioni per l'anniversario dell'annessione della Crimea, Putin ha ribadito che " in Ucraina tutti i piani saranno attuati ". Il premier Draghi, dopo il vertice con i primi ministri di Spagna, Portogallo e Grecia, ha sostenuto che " una Difesa europea rende più forte la Nato " e che "si deve accelerare sulla diversificazione degli approvvigionamenti e sulla produzione di rinnovabili". Il ministro degli Esteri Di Maio a Sky TG24: "La telefonata Xi-Biden non farà piacere a Putin ". Il governo approva il decreto su Energia e crisi Ucraina: interventi per 4,4 miliardi .Ieri il via libera del Cdm alla road-map sull'allentamento delle misure.