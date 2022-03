Guerra in Ucraina, ucciso quinto generale esercito russo

Il comandante dell’ottava armata combinata di Mosca si aggiunge a Vitaly Gerasimov, Andrei Kolesnikov, Oleg Mityaev e Andrei Sukhovetsky. Nei primi giorni di conflitto sarebbero oltre 7mila i soldati russi morti combattendo. I feriti si stimano tra i 14 e i 21mila ascolta articolo Condividi

Ci sono anche cinque generali tra le migliaia di caduti tra le file dell’esercito russo in Ucraina. L’ultimo, in ordine di tempo, è il comandante dell’ottava armata combinata di Mosca Andrei Mordvichev, ucciso a colpi di artiglieria nella città di Chernobayevka. Ad annunciarlo è la Bbc, che cita fonti della Difesa ucraina. Mordvichev si aggiunge così a Vitaly Gerasimov, Andrei Kolesnikov, Oleg Mityaev e Andrei Sukhovetsky, tutti generali di lungo corso, combattenti nelle guerre della Federazione Russia contro Cecenia, Georgia, Siria e Donbass. Negli scorsi giorni, il New York Times parlava di oltre 7mila soldati russi morti nei primi 20 giorni di conflitto, a cui si aggiungono i feriti, stimati tra le 14 e le 21mila unità. Numeri alti, soprattutto se paragonati alle vittime totali di guerre ben più lunghe. Per fare un esempio, in dieci anni di operazioni militari in Afghanistan le morti tra l’esercito russo si stimano intorno ai 50mila uomini (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24 – LA MAPPA DEI PROFUGHI – I VIDEO E I REPORTAGE DALL’UCRAINA).

Le morti dei generali russi e le condizioni dell'esercito leggi anche Armi nucleari, oltre 10mila disponibili tra Russia e Stati Uniti Morire in guerra per generali di alto rango è inusuale. Tra le grandi potenze occidentali, per gli Stati Uniti si conta ad esempio un unico generale morto in guerra in decenni di conflitti. Si tratta di Harold Greene, che nel 2014 fu ucciso da un militare afghano in un centro di addestramento britannico. Tra i motivi dell’alto numero di morti tra gli alti ranghi delle forze russe, spiega l’ex ministro della Difesa e ammiraglio Giampaolo Di Paolo ad AGI, ci sarebbe l’impreparazione delle cariche meno prestigiose dell’esercito di Mosca. "Tra i bassi ranghi c'è meno libertà di azione, meno preparazione, soprattutto meno capacità di leadership e intraprendenza e questo può portare i livelli di comando superiori a essere impiegati più vicini alla linea del fronte", dice Di Paola. Inoltre, poiché l’avanzata russa non sta andando come previsto dal Cremlino, “può essere che ci sia stato bisogno" di impiegare "generali nelle battaglie". Ulteriore spiegazione potrebbe venire dalla metodologia di attacco dei combattenti di Kiev. "I posti di comando mobili si trovano su mezzi che sono abbastanza vicini alla linea del fronte", continua l’ammiraglio Di Paola, e tenuto conto che "le forze ucraine hanno attaccato molto le retrovie" con raid "mordi e fuggi", è quindi "ragionevole pensare che tra i vari mezzi abbiano distrutto anche posti di comando con i loro occupanti".

Le forze speciali ucraine vedi anche Cosa sono i missili ipersonici usati dai russi in Ucraina Fonti ucraine vicine al presidente Volodymyr Zelensky rivelano che sul terreno starebbe operando un'unità speciale d'intelligence, messa in piedi proprio per localizzare ed eliminare gli alti ufficiali russi coinvolti nella guerra. Kiev, spiega sempre all’AGI il comandante Leonardo Tricarico, conta sulle forti competenze delle sue forze speciali. Se infatti l’esercito e la marina ucraine, in una recente valutazione di Stati Uniti e altri Paesi Nato, sono stati considerati “non all'altezza dello standard dell'Alleanza atlantica”, lo stesso non si può dire per le forze speciali, che “tale livello lo hanno ampiamente raggiunto", spiega Tricarico.