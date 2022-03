Cosa sono i missili ipersonici usati dai russi in Ucraina

La Russia ha annunciato di aver usato per la prima volta i missili ipersonici Kinzhal, in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24 – LA MAPPA DEI PROFUGHI – I VIDEO E I REPORTAGE DALL’UCRAINA). A riferirlo è il ministero della Difesa di Mosca. Per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, le forze russe hanno impiegato missili balistici ipersonici Kinzhal, che hanno distrutto un ampio deposito sotterraneo con missili e munizioni aeree delle truppe ucraine nella regione sud-occidentale di Ivano-Frankivsk. Mosca ha anche reso nota la distruzione nella notte di tre sistemi missilistici di difesa aerea S-300 in dotazione alle truppe di Kiev. Distrutti anche i centri di sorveglianza radio dell'intelligence ucraina a Velykyi Dalnyk e Velykodolynske, nella regione di Odessa.