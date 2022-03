Guerra Ucraina, Zelensky: "Non possiamo entrare nella Nato, va ammesso"

“L'Ucraina si rende conto che non è nella Nato. Abbiamo sentito per anni parlare di porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci, e dobbiamo riconoscerlo”, ha detto il presidente ucraino Zelensky nel suo discorso online alla Joint Expeditionary Force di Londra, citato dall'agenzia Unian. Una presa d'atto significativa mentre sono da poco ripresi i negoziati in videoconferenza tra ucraini e russi. Nel suo intervento, Zelensky aveva anche chiesto 'più armi' agli alleati occidentali: 'Quelle che ci date in una settimana, durano 20 ore, per questo siamo costretti a riusare gli equipaggiamenti sottratti ai russi. Aiutandoci aiuterete vosi stessi'. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - I VIDEO DI SKY TG24).